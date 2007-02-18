Китайці зустріли Рік Вогняної Свині (фото)

У більшості великих міст світу минулої ночі стояв тріск хлопавок і петард: представники китайської діаспори, які проживають практично в усіх країнах планети зустрічали Рік Вогняної Свині, що наступив опівночі.

І дещо захопилися: як повідомляє китайське національне інформаційне агентство Синьхуа, тільки в Пекіні розривами хлопавок поранені не менше 125 чоловік.

Але подібні неприємності в більшості країн світу стають неминучими. Адже китайці, до яких зараз відноситься приблизно кожен п`ятий житель планети, традиційно вважають, що розриви петард відженуть злих духів, нещастя і біди старого року, дозволяючи новому принести лише добро і успіх.

А Новий рік є для них головним сімейним святом і святкується протягом 15 днів. Понад 20 мільйонів представників китайської діаспори, що проживають у Південно-східній Азії дбайливо бережуть спадок предків.

Проте в Сінгапурі, де етнічні китайці складають більше трьох чвертей з 4,5 мільйонів жителів крихітної острівної держави, початок святкування року Свині хоч і був бурхливим, але все таки без особливого шуму.

Три роки тому уряд "найчистішого і найнуднішого міста Азії", як інколи називають "місто Лева" бувалі мандрівники, піддався віянню вітрів змін і лібералізації і відмінив діючу впродовж 32 попередніх років заборону на хлопавки. Але лише частково: і до цього дня їх можна підривати лише рівно опівночі і далеко не скрізь.

Разом з вибухівкою, зброєю, наркотиками хлопавки як і раніше фігурують в списку предметів, повністю заборонених до ввезення на територію "міста Лева", і не продаються там. Тому багато винахідливих сінгапурців насолоджуються тріском хлопавок по радіо і телебаченню.

На Філіппінах колективи, які представляють традиційні китайські танці Дракона і Льва, пройшли головними вулицями столиці країни Маніли.

А жителі Малайзії знову йдуть в неділю в гості до представників керівництва країни і місцевих властей. За традицією, кожен видний політичний діяч китайського походження з настанням Нового року проводить "відкритий дім" - коли двері відкриті, а столи накриті для всіх охочих.

Особливо радісно святкування Нового року проходить в Індонезії, де впродовж багатьох десятиліть вісім мільйонів проживаючих в країні етнічних китайців не мали можливості святкувати його відкрито.

Прийнятий в 1967 році закон забороняв публічний прояв характерних рис китайської культури і релігії. Багатьом етнічним китайцям навіть довелося тоді змінити імена на індонезійські.

Дискримінаційний закон було скасовано лише в 2000 році, а державним святом Імлек, як тут називають "китайський" Новий рік, став трьома роками пізніше.

Місячний Новий рік, що наступив, не випадково в багатьох країнах називають "китайським", хоча його - деколи зі зрушенням в один або навіть декілька днів - святкують також в`єтнамці, японці, монголи, корейці. Проте всі ці версії мають один загальний корінь - китайський.

Традиційний китайський календар грунтується на поєднанні місячного і сонячного циклів, а щоб зістикувати їх, китайці раз на кілька років додають до року додатковий місяць. Саме тому китайський Новий рік випадає кожного разу на різні дні.

Нинішній рік, замикає традиційний китайський дванадцятирічний цикл. За переказами, Свиня стала останньою з тварин, що відгукнулися на заклик Будди. Переможцем же був Щур, що відважно пробіг по спині Буйвола і опинився біля ложа Будди першим.

"Жирна, щаслива Свиня - це свого роду "Будда, який сміється" у ряді 12 тварин китайського Зодіаку - та, хто завжди задоволена тим, що робить", - вважає філіппінська спеціалістка по "феншуй" Джой Лім (Joy Lim).

Але дванадцятирічний цикл є лише частиною повного 60-річного циклу, де, крім, чергування 12 тварин, враховуються ще і п`ять стихій. І тому рік Вогняної Свині, що наступив загрожує новими потрясіннями, вважають багато інших експертів.

РІА Новости

Фото Reuters, AFP