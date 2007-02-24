Розгортання ракет США не обмежиться Чехією і Польщею
09:22, 24 лютого 2007Світ
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Чи входить Україна до "низки країн"?
Адміністрація Джорджа БУША заявила, що архітектура системи протиракетної оборони (ПРО) може не обмежитися розміщенням її елементів у Польщі та Чехії.
|”Ми зараз працюємо над цим з низкою країн” (Шон МакКормак). Фото Reuters
"Ми зараз працюємо над цим з низкою країн", - сказав Ш.Маккормак, не повідомивши, втім, ніяких додаткових подробиць.
Нагадавши, що нині адміністрація Дж.БУША працює "з друзями і союзниками в Європі над будівництвом там частини архітектури ПРО", представник Держдепартаменту наголосив, що створення ПРО є "зусиллями в глобальному масштабі".
"Нещодавно ми провели переговори з Польщею і Чехією щодо реального розгортання цієї архітектури, але це такий процес і така система, яка з часом еволюціонуватиме".
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