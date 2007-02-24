Розгортання ракет США не обмежиться Чехією і Польщею

Адміністрація Джорджа БУША заявила, що архітектура системи протиракетної оборони (ПРО) може не обмежитися розміщенням її елементів у Польщі та Чехії.

"Те, що нині системи потенційно розміщуються в Чехії і Польщі, не означає, що за допомогою співпраці з інших напрямків архітектура (ПРО) не може змінитися і з часом еволюціонувати", - заявив журналістам у Вашингтоні офіційний представник Держдепартаменту США Шон МАККОРМАК (Sean MacCormack), передає РІА «Новости».

"Ми зараз працюємо над цим з низкою країн", - сказав Ш.Маккормак, не повідомивши, втім, ніяких додаткових подробиць.

Нагадавши, що нині адміністрація Дж.БУША працює "з друзями і союзниками в Європі над будівництвом там частини архітектури ПРО", представник Держдепартаменту наголосив, що створення ПРО є "зусиллями в глобальному масштабі".

"Нещодавно ми провели переговори з Польщею і Чехією щодо реального розгортання цієї архітектури, але це такий процес і така система, яка з часом еволюціонуватиме".