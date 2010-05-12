Топити піратів у морі - це необхідність чи вбивство?

11 травня стало відомо: пірати, які захопили танкер "Московський університет" і були висаджені російськими військовими моряками, які звільнили судно, в човен у відкритому морі, не змогли дістатися берега. "Мабуть, вони загинули", – передають інформагентстваслова неназваного "високопоставленого джерела" у військовому відомстві.

Піратів, як повідомлялося раніше, відпустили в море за 300 км від берега, в човні, забравши навігаційне устаткування.

Керівник Центру Морського права, професор Василь Гуцуляк в інтерв’ю Радіо Свобода так прокоментував ситуацію:

– Одразу скажу, що операція із звільнення танкера протичовновим кораблем "Маршал Шапошников" проведена бездоганно і свідчить про професійну виучку військових моряків. Але, схоже, наші військові моряки не дуже добре знайомі з міжнародним морським правом...

Міжнародне право дає можливість державі, яка захопила піратів, судити їх відповідно до свого законодавства на території своєї держави. Другий варіант – видати іншій державі. В даному випадку – Сомалі, громадянами якого були захоплені пірати.

Натомість полонених посадили в човен. І, якщо це справді сталося у відкритому морі, тим самим фактично прирекли їх на вірну загибель. Такі дії військових моряків мені абсолютно незрозумілі, адже ці дії підпадають під норми міжнародного права: цілий ряд конвенцій зобов`язує надавати допомогу будь-якій людині, яка гине на морі. Крім того, є відповідна стаття в російському Кримінальному кодексі – залишення особи в небезпеці.

Ситуація дуже серйозна. Якщо підтвердиться інформація, що через дії російських моряків люди загинули... Схоже на вбивство, хочемо ми цього або не хочемо.

А взагалі, звичайно, це була унікальна можливість продемонструвати, як ми поважаємо міжнародне право, як ми не залишаємо безкарними піратські напади: доставити їх на територію Росії і судити відповідно до законодавства. Така можливість є: в Кримінальному кодексі РФ існує стаття 229 – піратство.