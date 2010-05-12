Придністровський журналіст зізнався в шпигунстві на користь Молдови

Придністровський журналіст Ернест Варданян, заарештований 7 квітня співробітниками міністерства держбезпеки (МДБ) невизнаної республіки, у вівторок увечері у відеозверненні по місцевому телеканалу зізнався в шпигунстві на користь Служби інформації і безпеки (СіБ) Молдови.

Варданян сказав, що почав співпрацювати з СіБ дев`ять років тому під час навчання в Кишинівському університеті. Він під примусом дав письмову згоду на співпрацю з СіБ і після закінчення вузу, працюючи журналістом в Придністров`ї, збирав інформацію про внутрішню політику в республіці, зокрема, використовуючи зустрічі і бесіди з чиновниками.

За його словами, 2009 року він, ставши кандидатом на роботу в секретаріаті ООН, мав намір припинити співпрацю із спецслужбою Молдови, про що повідомив свого куратора. Але той заявив, що співпраця не тільки не припиниться, але, навіть більш, після приїзду до Нью-Йорка продовжиться проти інших держав, зокрема, і в першу чергу, проти Російської Федерації, уточнив Варданян.

"Моє викриття, моєї діяльності, багато в чому було зумовлено безвідповідальними, халатними діями СіБ, яка не піклувалася про мене. І, напевно, так воно і мало статися, якщо вони від початку так поставили роботу зі мною", - розповів журналіст.

Працівник прокуратури Придністров`я також у відеозапису уточнив, що проти Варданяна порушено кримінальну справу за статтею 271 КК ПМР (державна зрада), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років.

Коментаря Служби інформації і безпеки Молдови РІА “Новости”, яке повідомило цю інформацію, не мало.