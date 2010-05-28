Медведєв упевнений, що ситуація в економіці Росії краща, ніж в Україні

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ упевнений, що ситуація в економіці Росії «набагато краща», ніж в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні під час зустрічі з активом партії «Єдина Росія».

«Треба признатися, у них (в Україні) ситуація істотно складніша, ніж у нас, в економіці. По суті, перед приходом до влади ЯНУКОВИЧА була переддефолтна ситуація» - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, середня заробітна плата в Росії в 2-3 рази вища, ніж в Україні.

Він сподівається, що в результаті цілого ряду «спільних заходів» і рішень, які приймає українська влада, цю проблему знято.

Водночас, вважає Д.МЕДВЕДЄВ, треба ще дуже багато зробити, щоб створити на основі української економіки сучасну й добре працюючу систему.

«У радянські часи українська економіка ніколи не була відсталою, а по багатьом позиціям перевершувала умови економічного життя в інших регіонах Радянського Союзу», - сказав Президент РФ.

«Від нас дуже багато залежить. Я впевнений, якщо ми багато працюватимемо й часто спілкуватимемося, зустрічатимемося, вирішуватимемо завдання, які стоять перед нами, то тоді зуміємо справитися», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.