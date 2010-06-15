ОДКБ пропонує надати Киргизії спецтехніку і вертольоти

Вироблені на нараді секретарів Рад безпеки ОДКБ заходи з урегулювання конфлікту в Киргизії передбачають надання термінової допомоги правоохоронних органам цієї країни. Про це повідомив генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа на зустрічі в Москві, яку скликав президент РФ Дмитро Медведєв. У ній також брав участь секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

"У них достатньо сил, але не вистачає техніки, вертольотів, наземного транспорту, матеріально-технічних засобів і навіть паливно-мастильних матеріалів", - цитує генсека РосБізнесКонсалтинг. За його оцінкою, якщо це буде надано, то "як першочерговий захід з наведення ладу цей план спрацює". "Але ми пропонуємо комплекс заходів - аж до надання допомоги із спільної діяльності для виявлення організаторів заворушень і притягнення їх до кримінальної відповідальності, - зазначив М.Бордюжа.