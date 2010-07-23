Генсек НАТО взяв до уваги позицію Міжнародного суду щодо Косово

Рішення Міжнародного суду не вплине на мандат місії НАТО в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА.

“Я взяв до уваги позицію Міжнародного суду щодо Косово. Вона не вплине на мандат місії KFOR”, - заявив генсек НАТО.

Він наголосив, що місія продовжить виконувати свій мандат в регіоні для підтримки атмосфери безпеки в Косово.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав, що одностороннє проголошення незалежності Косово у лютому 2008 року не суперечило міжнародному законодавству.