Генсек НАТО взяв до уваги позицію Міжнародного суду щодо Косово
09:56, 23 липня 2010Світ
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Але на на мандат місії KFOR це не вплине
Рішення Міжнародного суду не вплине на мандат місії НАТО в Косово.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА.
“Я взяв до уваги позицію Міжнародного суду щодо Косово. Вона не вплине на мандат місії KFOR”, - заявив генсек НАТО.
Він наголосив, що місія продовжить виконувати свій мандат в регіоні для підтримки атмосфери безпеки в Косово.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав, що одностороннє проголошення незалежності Косово у лютому 2008 року не суперечило міжнародному законодавству.
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