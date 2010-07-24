У тисняві на музичному фестивалі в Німеччині загинули 10 людей

Не менш як 10 людей загинули у німецькому місті Дуйсбург у масовій тисняві, що виникла на фестивалі техно-музики, повідомили у місцевій поліції.

Ще близько 10 чоловік одержали серйозні травми, повідомляє «Газета.ру».

«За попередньою інформацією, 10 осіб загинули у тисняві біля входу, 10 людей було госпіталізовано у важкому стані і ще 15 одержали невеликі травми», - сказав керівник поліції Дуйсбурга.