У тисняві на музичному фестивалі в Німеччині загинули 10 людей
19:42, 24 липня 2010Світ
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Ще 10 потрапили до лікарні
Не менш як 10 людей загинули у німецькому місті Дуйсбург у масовій тисняві, що виникла на фестивалі техно-музики, повідомили у місцевій поліції.
Ще близько 10 чоловік одержали серйозні травми, повідомляє «Газета.ру».
«За попередньою інформацією, 10 осіб загинули у тисняві біля входу, 10 людей було госпіталізовано у важкому стані і ще 15 одержали невеликі травми», - сказав керівник поліції Дуйсбурга.
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