Британський прем'єр наполягає на прийнятті Туреччини до ЄС

Прем`єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон незадоволений повільним просуванням переговорів про вступ Туреччини до Європейського союзу, а тому має намір відстоювати місце країни в європейському співтоваристві, навіть попри сильну опозицію з боку деяких європейських країн, особливо Франції й Німеччині.

"Коли я згадую про те, що Туреччина зробила для захисту Європи як член НАТО і що вона робить нині в Афганістані пліч-о-пліч з європейськими союзниками, в мені закипає незадоволення, оскільки шлях Туреччини в Євросоюз був до такого ступеня захаращений", - наводить Associated Press слова голови британського уряду, який прибув до Туреччини з діловим візитом.

Також британський політик детально зупинився на ролі Туреччини у врегулюванні відносин світової спільноти з Іраном, який, за всіх нових міжнародних і односторонніх санкції, наполегливо продовжує розвивати ядерну програму. Д.Кемерон заявив, що в цій справі світові критично необхідна допомога Туреччині, яка, проте, висловилася проти санкцій щодо Ісламської Республіки на голосуванні в Раді Безпеки ООН, яке відбулося минулого місяця. "Нам потрібна допомога Туреччині, щоб донести до Ірану всю серйозність наших намірів", - підсумував політик.

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