Попов має можливість відправити до Кореї "5 ключових постатей"

В.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Паком Ро-БЬОКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сторони обговорили можливості співпраці між Києвом та Республікою Корея та домовились про перспективи розвитку двосторонніх відносин.

Зокрема, П.Ро-БЬОК зазначив, що Республіка Корея приділяє значну увагу розвитку тісної та плідної співпраці з Києвом, адже столиця України має величезний потенціал. Минулого року Корея в рамках обміну досвідом вже приймала високоповажну українську делегацію, до складу якої входили й представники Київської міської державної адміністрації. Наразі Корейське агентство міжнародного співробітництва вже підготувало другу програму обміну досвідом між Кореєю та Україною з метою поглиблення регіонального розвитку. До участі в програмі запрошуються 5 делегатів від КМДА, кандидатури яких посол запропонував визначити О.ПОПОВУ.

В свою чергу, в.о. голови КМДА висловив свою зацікавленість у подальшому розвитку відносин між сторонами і акцентував на тому, що сьогодні для Києва найбільш актуальне питання – розробка стратегічного плану розвитку міста на найближчі 15-20 років.

«Така співпраця і такий обмін досвідом з вашою країною – дуже корисні для посадовців будь-якого рівня, і участь в цій програмі може допомогти змінити бачення на багато проблемних питань і знайти альтернативні шляхи для їх вирішення. Я особисто дуже дякую вам за цю пропозицію і за такий підхід до справи, а особливо за те, що Корея готова надати Києву можливість взяти участь в цій програмі. Ми направимо на стажування 5 ключових фігур з КМДА, які безпосередньо будуть займатися реалізацією передового світового досвіду у Києві», – зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання перспективи надання представництву Республіки Корея земельної ділянки для будівництва офісу посольства в Києві. «Офіс Посольства – це поєднуючи ланка, це справжній місток між країнами, тому я дуже сподіваюсь на сприяння міської влади і особисто Ваше у вирішенні цього питання. Я дуже задоволений з того, що наша перша зустріч пройшла так конструктивно і стала новим поштовхом для поглиблення двосторонньої співпраці», – зазначив посол.

Також сторони домовились, що 4 жовтня, на честь святкування Національного дня Республіки Корея, в Колонній залі Київської мерії за підтримки КМДА відбудеться офіційний прийом, на якому можна буде ознайомитись з культурою Республіки Корея, її традиціями та національною кухнею.