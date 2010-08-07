Цей рік став рекордним щодо температурних рекордів

Нинішній 2010 рік став рекордним за кількістю температурних рекордів на планеті за всю історію спостережень, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на лондонську "Таймс".

Хоча до кінця року ще залишається п`ять місяців, 16 країн уже зафіксували за минулий період національні рекорди. Причому 15 з них пов`язані з досягненнями найвищої температури і лише один - найнижчої.

Крім Росії, де температура минулого місяця підскочила до історичного піку в 44,0 градуса, найвищі показники тепла були зафіксовані в багатьох місцях на величезному просторі від Фінляндії до Кіпру, якщо йти з півночі на південь, і від Колумбії до Соломонових островів - з заходу на схід. При цьому температура в країнах Перської затоки, зокрема в Катарі, Саудівській Аравії, Іраку та Кувейті досягла історичного максимуму і перевищила 50 градусів, а в Пакистані - і зовсім дійшла до 53,5 градуса, що стало новим азіатським рекордом. Останній лише на 0,4 градуса поступається абсолютному світовому пікові в 53,9, встановленому в американській Долині Смерті.