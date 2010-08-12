Захисники хреста у Варшаві обурені появою меморіальної дошки

Сьогодні у Варшаві на стіні палацу Президента Польщі відкрито пам’ятну дошку жертвам Смоленської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, група людей, котра чергує цілодобово біля хреста, встановленого в дні жалоби, аби не допустити його перенесення в інше місце до спорудження пам’ятника жертвам Смоленської трагедії, були обурені несподівано швидкою та неанонсованою акцією.

Глава канцелярії Президента Польщі Яцек МІХАЛОВСЬКИЙ заявив журналістам, що канцелярія навмисне не анонсувала захід, аби уникнути конфлікту між прихильниками та противниками перенесення хреста в інше місце.

За даними польських медіа, канцелярія подала заявку на встановлення дошки сьогодні вранці й одразу після отримання згоди провела урочистість, в якій взяли участь глава канцелярії та віце-президент Варшави.

Згідно з повідомленням президентської канцелярії, учасники церемонії помолилися за пам’ять загиблих, запалили 96 свічок та поклали вінок із червоно-білих квітів біля пам’ятної дошки, яка також була освячена.

На сірій дошці з хрестом та знаком польських пластунів, розміщено такий напис: «У цьому місці в дні національної жалоби після смоленської катастрофи, в якій 10 квітня 2010 року загинуло 96 людей – серед яких Президент Лех Качинський з дружиною та екс-президент у вигнанні Ришард Качоровський, поблизу хреста поставленого пластунами збиралися масово поляки, поєднані болем та турботою про долю держави».

Канцелярія відзначила, що рішення про розміщення дошки прийняв президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, котрий також висловив надію, що після цього стане можливе перенесення хреста в церкву святої Анни у Варшаві.

Згідно з повідомленням, друга меморіальна дошка в честь загиблих в катастрофі працівників канцелярії президента Леха Качинського буде відкрита найближчим часом в каплиці канцелярії.

Довідка УНІАН. Поляків, які масово збиралися біля канцелярії президента Польщі в перші дні Смоленської трагедії, аби запалити в пам’ять про загиблих свічку, розділило питання розміщення при канцелярії пластунами хреста.

Частина домагається встановлення замість нього спеціального пам’ятника, в той час, як інші вважають необхідним якнайшвидше перенести хрест в костел, оскільки, на їх думку, йому не місце біля президентської канцелярії.