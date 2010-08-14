Велика вода повертається в Польщу

Знову через зливи став швидко підвищуватися рівень води в річках південного заходу Польщі, в регіоні знову оголошено тривогу, повідомляє Антикризовий центр Дольношленського воєводства.

Як передає РІА Новости, рівень води в річці Медянка перевищив норму майже на метр. Метеорологи попереджають, що рясні опади триватимуть ще найменше добу.

«Вже підтоплено житлові будинки в населених пунктах Медзяні, Берна і Гурна”, - повідомили в центрі.

Сильні дощі, що обрушилися на Польщу минулими вихідними, призвели до різкого підйому рівня води в річках. Зокрема, в Дольношленському воєводстві 7 серпня за добу випало більше, ніж двомісячна норма опадів. Вода затопила два міста - Богатиня і Згожелець. Загинули четверо людей, зокрема рятувальник. Вода завдала величезних збитків і знищила стару частину міста Богатиня.

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у зв`язку з повінню підписав 13 серпня поправки до законодавства. Поправки стосуються порядку надання фінансової допомоги громадянам, які постраждали від "великої води", і відновлення інфраструктури в зоні стихійного лиха.