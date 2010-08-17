Спаплюжили пам'ятну дошку на палаці президента Польщі

Поліція затримала 71-річного чоловіка, який кинув у вівторок банку з фекаліями в меморіальну дошку, встановлену на фасаді однієї з будівель комплексу президентського палацу на згадку про загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на поліцію Варшави.

"Банка з фекаліями влучила прямо в дошку. Літній чоловік затриманий біля президентського палацу. Ми намагаємося з`ясувати мотиви таких його дій", - сказав журналістам представник поліції.