Аварійний завод в Угорщині відкриють за день-два

Угорський завод Ajka Timfoldgyar, де на початку жовтня стався великий витік токсичних відходів, відкриється до кінця тижня. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN і угорських чиновників.

До запуску заводу рятувальники мають закінчити прибирання його території. Після відкриття підприємства ситуацію на заводі пильнуватимуть представники уряду. Охоронятиме Ajka Timfoldgyar угорська поліція.

Аварія на заводі сталася 4 жовтня. З резервуару, де зберігався червоний шлам, витікло більше мільйона кубометрів токсичної речовини. Ще півмільйона кубометрів є в резервуарі, котрий, як показало обстеження, знаходиться в аварійному стані. Фахівці висловлюють побоювання, що ситуація може повторитися.

В середу кількість жертв аварії досягла дев`яти осіб: ще один потерпілий помер у лікарні від отруєння.

11 жовтня у справі про аварію був заарештований виконавчий директор компанії MAL, яка володіє заводом Ajka Timfoldgyar, Золтан Баконі. Як стало відомо в середу, топ-менеджера випустили під заставу.