Скасування візового режиму буде обговорене на саміті ЄС-Україна

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається, що План дій зі скасування візового режиму стане головним документом саміту ЄС-Україна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам по завершенню програми свого перебування у Брюсселі з робочим візитом.

“Було рішення на рівні міністрів закордонних справ, яке було досягнуто вчора. Тож ми виходимо з того, що цей план буде основним із тих документів, які будуть прийняті на нашому саміті”, - сказав голова МЗС України.

Він зазначив, що питання лібералізації візового режиму для низки країн - членів ЄС є досить складним.

Разом з тим, за словами К.ГРИЩЕНКА, статистика свідчить про те, що порушень візового режиму в останні роки громадянами України стало менше.

Крім того, за його словами, на користь України грає і зміна підходів країн - членів ЄС до мігрантів.

“Зміна підходів до необхідності приймати більше людей, які потім стають дуже важливими елементами економічного, соціального розвитку цих країн, – от зміна цього менталітету – також працює на те, щоб більше відкривати не тільки для України, і для інших країн можливості для безвізового подорожування під час короткочасних поїздок”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також зазначив, що не бачить нічого страшного в тому, що для України не буде автоматизму у виконанні Плану дій із запровадження безвізового режиму.

“Вони хочуть залишити можливість відслідковувати і реалізацію навіть того, що є формально вже цілком забезпечено, але практика також грає певну роль”, - сказав український міністр.

Він також повідомив, що в ході сьогоднішніх політичних консультацій з представниками зовнішньополітичного блоку ЄС обговорювалися, зокрема, питання розширення зони малого прикордонного контролю, можливість здійснення спільного прикордонного контролю, щонайменше під час Євро-2012.

“Це непрості речі, оскільки вони стосуються певних угод, які в рамках Шенгенської зони доволі складно давались, і які вони всередині не готові ворушити, бо буде виникати багато інших ідей. Але, разом з тим, нас, наші підходи сприймають з розумінням, це логічно”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки про “Східне партнерство”, в яких, зокрема, окреслила загальні риси Плану дій для України.

Згідно з затвердженими Висновками, План дій буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), а також більш специфічні показники у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Проект Плану дій має брати до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

При цьому Євросоюз не обіцяє автоматизму при скасуванні короткострокових віз.

ЄС та Україна розпочали безвізовий діалог наприкінці 2008 року. У травні цього року сторони погодилися розробити План дій зі скасування візового режиму.