До виборів у США залишилося три дні

Проміжні вибори до Конгресу США - перші після президентських в 2008 році - пройдуть у вівторок, повідомляє кореспондент РІА “Новости”. Американці мають обрати повний склад Палати представників (435 конгресменів) і біля третини членів Сенату (37 сенаторів з 100).

Враховуючи, що рейтинги основних американських партій - Демократичної і Республіканської - різняться на 1-3 відсотки, а наприкінці вересня, за опитуванням Gallup, взагалі зрівнялися на позначці 44 відсотки, результати майбутніх виборів не можуть передбачити ні політологи, ні самі їх учасники.

Показники популярності демократів знизилися до найнижчого за останні 36 років рівня (песимістично дивляться на політику уряду 20% опитаних, а 46% не визначилися) тож, імовірно, адміністрації Барака Обами при новому складі Конгресу важче буде просувати свої ініціативи. Але й республіканці навіть за найбільшому успіху не зможуть одержати кількість місць, необхідну для подолання президентського вето.

Зовнішня політика навряд чи матиме вплив на результати голосування: ахіллесова п`ята нинішньої адміністрації - безробіття близько 10 відсотків і повільне зростання економіка. Обама, втім, зреагував і на ці закиди. На тлі заяв республіканців про необхідність змінити економічну команду, у відставку пішли, хоч і під зручними приводами і за власним бажанням, три головні економічні радники, а в п`ятницю адміністрація США повідомила про зростання ВВП в обсязі двох відсотків у третьому кварталі.

Сам Обама визнає, що майбутні вибори стануть, скоріше референдумом про довіру йому.