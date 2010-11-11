Росія не збирається йти з Байконуру

Росія не піде з Байконура після запуску свого космодрому "Східний", заявив голова Роскосмосу Анатолій Пермінов в середу в Астані.

"З усією відповідальністю заявляю ще раз - Росія з 2050 року не піде з Байконура. Я бачу Росію і Казахстан як дві космічні держави, які експлуатуватимуть космодром і в майбутньому, там з`являться нові комплекси, нові напрями", - наводить його слова Бі-бі-сі.

Пермінов запевнив, що "після будівництва космодрому "Східний" великих змін не буде в діяльності космодрому Байконур".

Влітку цього року російський прем`єр-міністр Володимир Путін заявив, що космодром "Східний", який побудують в Приамур`ї до 2015 року, буде гарантією повної незалежності Росії в космічній діяльності.