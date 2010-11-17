На Мадагаскарі - військовий переворот

На Мадагаскарі стався військовий переворот за участю полковника Чарльза АНДРІАНАСОАВІНИ (Charles Andrianasoavina), повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

Ч.АНДРІАНАСОАВІНА оголосив, що влада в країні належить тепер не президенту Андрі РАЖУЄЛІНІ, а йому і групі високопоставлених військових. Місцезнаходження А.РАЖУЄЛІНИ залишається невідомим.

Переворот стався в день референдуму з питання зміни Конституції Мадагаскару, про бойкот якого оголосили всі опозиційні партії в країні. Поправки дозволили б А.РАЖУЄЛІНІ залишатися при владі безстроково.

AFP зазначає, що люди, незважаючи на переворот, продовжують голосувати, оскільки багато хто з жителів країни не знає про захоплення влади. Місцеві засоби масової інформації про переворот не повідомляють.

Організатори перевороту закликали народ Мадагаскару до спокою і заявили, що робота всіх державних інститутів припиняється. Керувати країною буде національний комітет, його склад ще не оголошений. Ч.АНДРІАНАСОАВІНА зазначив, що військова хунта збирається звільнити всіх політичних в’язнів.

Президент А.РАЖУЄЛІНА прийшов до влади на Мадагаскарі навесні 2009 року внаслідок державного перевороту. Серед тих, хто підтримували його військових був і Ч.АНДРІАНАСОАВІНА. Причиною перевороту тоді стало бажання попереднього лідера країни встановити диктатуру.