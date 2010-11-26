Лукашенко: Росія припускається тих же помилок, що і Євросоюз

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що білорусько-російські відносини не погіршувалися.

Про це він сказав в інтерв`ю французькій газеті Figaro, повідомляє агентство БЕЛТА.

А.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що відносини Білорусі та Росії "як були, так і залишилися".

При цьому А.ЛУКАШЕНКО додав, що Росія має в Білорусі військово-політичні, стратегічні інтереси.

"Але Росія припускається тих же помилок, що і Європейський Союз. Треба враховувати реалії. Треба враховувати, що є держава і народ, Білоруська держава і білоруський народ. І для будь-якого Президента, хто б тут не був, це святе - захищати ці інтереси", - підкреслив А.ЛУКАШЕНКО.

"Вся складність полягає в тому, що ми знаходимося між цими величезними двома монстрами: Європейським Союзом і Росією. І у кожного є свої інтереси на території Білорусі, - сказав він. - Ми згодні з тим, що і у вас, і в Росії є свої інтереси на нашій землі. Але ми тільки завжди просимо і вимагаємо від наших партнерів, щоб вони враховували і наші інтереси, нашого білоруського народу, і розуміли, що тут живе народ та існує держава".

Щодо причин зустрічі Президента Білорусі, яка не відбулася, з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ під час його перебування в Мінську, А.ЛУКАШЕНКО зазначив, що ця зустріч не планувалася.

А.ЛУКАШЕНКО також додав, що розчарований ставленням ЄС до Білорусі. "Ми більш ніж розчаровані. Ми деколи взагалі не розуміємо, чого хоче Європейський Союз", - сказав він.

При цьому глава Білоруської держави зазначив: "Ми хороші учні, ми готові у вас вчитися всьому тому, що відповідає інтересам білоруського народу, і тому, що не створює проблем нашим сусідам, тобто Європейському Союзу, Україні, Росії, іншим народам світу. Ми готові в цьому напрямі вчитися у вас".

"Але політика Європейського Союзу на те, щоб нас постійно тримати в напрузі і ставити перед нами умови, а то і підштовхувати нас до дій, до яких ми, м`яко кажучи, не готові через об`єктивні причини, ця політика у нас ніколи не знайде розуміння, - підкреслив Президент Білорусі. - Європейський Союз має це враховувати".

Він зауважив, що Білорусь готова налагоджувати відносини з ЄС в будь-якому форматі.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на прес-конференції для російських журналістів Президент Білорусі А.ЛУКАШЕНКО зробив ряд жорстких заяв на адресу російського керівництва, розкритикував енергетичну політику Росії, а також рішення РФ про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

3 жовтня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ у своєму відеоблозі заявив, що керівництво Білорусі використовує антиросійську риторику.