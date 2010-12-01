Путін радить американцям не втручатися

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін в інтерв’ю CNN порадив американським політикам, які критикують демократію в Росії, не втручатись у вибір росіян.

Путін відкинув твердження, що російська демократія зникла, а влада сконцентрувалася в руках служб безпеки.

"Коли ми розмовляємо з нашими американськими друзями і говоримо їм, що є одвічні проблеми в цьому відношенні (щодо демократичності виборів у США), ми чуємо від них: "Не втручайтеся в наші справи. Це наші традиції, і ми не збираємося нічого змінювати". Ми і не втручаємося. Проте я хотів би порадити нашим колегам: "Не втручайтеся і ви в суверенний вибір російського народу", - сказав він.

Росія нарощуватиме свій ядерний арсенал, якщо США не ратифікують новий договір щодо стратегічних наступальних озброєнь (СНО-2), заявив також прем`єр-міністр Росії: "Це не наш вибір. Але нам доведеться це зробити, якщо нам не вдасться домовитися".

За словами В.Путіна, не ратифікувавши договір про СНО, США проігнорують свої ж інтереси. Як наголосив російський прем`єр, без цього договору Росія буде вимушена озброюватися проти "нових загроз", пов`язаних з планами США щодо створення систем протиракетної оборони в Європі.

Договір СНО-2, підписаний 8 квітня 2010 р. президентами Медведєвим і Обамою в Празі обмежує загальну кількість розгорнених ядерних боєзарядів 1550 одиницями для обох сторін. Згідно з документом, країнам забороняється розгортати стратегічну ядерну зброю за межами своєї території, а також вводяться деякі інші обмеження. Для набуття чинності договір має бути ратифікований парламентами обох країн.

Фрагменти з інтерв`ю Путіна Ларрі Кінгу виставлені на сайті CNN. Саме інтерв`ю вийде в ефір сьогодні ввечері.