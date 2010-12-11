Пірати звільнили судно, в екіпажі якого є український громадянин

Судно Eleni P, серед членів екіпажу якого один українець, звільнено з піратського полону.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

На даний час судно рухається у безпечний порт Оману в супроводі корабля ВМФ Греції. Стан здоров’я екіпажу задовільний.

МЗС продовжує контролювати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, судно Eleni P, що йшло із вантажем сталепрокату до Китаю, сомалійські пірати захопили 12 травня цього року.