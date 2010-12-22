За даними МЗС Польщі, Лукашенко не виграв вибори
Бо інакше навіщо саджати суперників?
Є вірогідність того, що Олександр Лукашенко не отримав перемогу на виборах президента Білорусії, заявив в інтерв`ю "Газеті Виборчій" міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Відповідно до наших даних, під час дострокового голосування за нього проголосували 30% виборців, а в неділю ця кількість зросла до 40%. Це найкращий результат з усіх кандидатів, проте недостатній для перемоги в першому турі", - наводить його слова Бі-бі-сі.
За словами польського міністра, "людина, яка, за офіційними даними, виграє вибори з такою перевагою, не піде на жорсткий розгін опозиції, арешт опонентів і, що важливо, їх представників".
На думку Сікорського, затримання останніх не дозволило їм подати скарги на хід і результати голосування.
"Якщо ми візьмемо це до уваги, то дії Лукашенка стають раціональними", - сказав голова польського МЗС.
За попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, нинішній президент країни Олександр Лукашенко отримав перемогу на президентських виборах, набравши 79,67% голосів виборців. Остаточні підсумки виборів Центрвиборчком обіцяє оприлюднити за 10 днів.