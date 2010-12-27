Уряд Молдови іде у відставку
21:17, 27 грудня 2010Світ
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Рішення має ухвалити парламент
Уряд Молдови сьогодні прийняв рішення піти у відставку у зв`язку з обранням нового парламенту країни.
Як передає РІА «Новости», це рішення має затвердити завтра молдавський парламент на першому своєму засіданні в новому складі.
Депутати після обрання спікера і керівних органів парламенту, прийняття відставки уряду, мають назвати кандидатуру на посаду майбутнього прем`єр-міністра і доручити йому сформувати новий склад Кабінету міністрів.
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