Уряд Молдови іде у відставку

Уряд Молдови сьогодні прийняв рішення піти у відставку у зв`язку з обранням нового парламенту країни.

Як передає РІА «Новости», це рішення має затвердити завтра молдавський парламент на першому своєму засіданні в новому складі.

Депутати після обрання спікера і керівних органів парламенту, прийняття відставки уряду, мають назвати кандидатуру на посаду майбутнього прем`єр-міністра і доручити йому сформувати новий склад Кабінету міністрів.