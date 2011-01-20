Лукашенко санкцій не боїться: ми це вже проходили

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Польща та Німеччина розробляли й фінансували сценарій його скинення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента. Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на нараді з деяких внутрішньополітичних питань.

"Звичайно ж, ми не збираємося ховати проблеми, які, ймовірно, можуть виникнути у зв`язку з подіями ночі 19 грудня. Але ніхто з тих, хто в курсі цих подій, не сумнівається в тому, що проти нашої держави була організована змова. Спонсорували її іноземні спецслужби, а роль виконавців відвели місцевим відщепенцям і шахраям від політики", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі звернув увагу на те, як зараз "люто атакують Білорусь німці та поляки". "Все дуже просто. Я вимушений сьогодні сказати про те, що всі програми й величезна частина грошей йшли з Німеччини та Польщі або через Німеччину та Польщу. Там же й писалися програми повалення конституційного ладу. Й це не вигадка спецслужб. Це свідчення тих, хто це організовував", - заявив він.

"Нам загрожують санкціями (ми це вже чули й переживали свого часу, тому детально не зупинятимуся): чи то блокаду оголосити, чи то ще щось ізолювати. Ще раз підкреслюю: ми це вже проходили. Якщо Європа, Америка й дехто ще хочуть наступити другий раз на ті самі граблі, Господь їм у дорогу", – зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у президенти. Наразі четверо екс-кандидатів як і раніше перебувають у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі.

Польща з 1 січня 2011 року ввела для громадян Білорусі безкоштовні національні візи й одночасно заборонила в`їзд на свою територію особам, причетним до політичних репресій проти екс-кандидатів у президенти Білорусі та учасників мітингу, який відбувся в Мінську 19 грудня 2010 року, в день президентських виборів.