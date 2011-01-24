Вибух у московському аеропорту «Домодєдово»: 20 постраждалих

Двадцять чоловік постраждали внаслідок вибуху в аеропорту «Домодєдово» (Москва, РФ), відомостей про загиблих поки що немає, повідомила РІА «Новости» помічник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Софія МАЛЯВІНА.

"За попередніми даними, постраждали 20 чоловік", - сказав вона.

За словами С.МАЛЯВІНОЇ, на місце виїхала бригада медиків Всеросійського центру медицини катастроф "Захист" Міністерства охорони здоров’я і соцрозвитку.

"Залучатимуться лікарі Федерального медико-біологічного агентства, оскільки поряд з аеропортом знаходиться підвідомча ФМБА лікарня 83, - зазначила помічник міністра.

За словами джерела в правоохоронних органах, сьогодні о 16.40 за московським часом в міжнародному терміналі “Домодєдово” прогримів вибух, є жертви і поранені. Працівник аеропорту підтвердив факт вибуху, а також те, що постраждали люди. У зоні видачі багажу сильне задимлення, перекритий вихід із зони прильоту, передає кореспондент РІА «Новости» з місця події.