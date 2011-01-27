Начальник українського Генштабу повідомив НАТО про план реформ

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО проінформував начальників генеральних штабів країн НАТО про заплановані реформи у ЗСУ.

Як повідомили УНІАН у Місії України при НАТО, про це йшлося на засіданні Військового комітету Україна – НАТО на рівні начальників генеральних штабів, що проходило під керівництвом голови Військового комітету НАТО адмірала Джимпаоло Ді ПАОЛО у Брюсселі.

Г.ПЕДЧЕНКО зазначив, що, незважаючи на фінансові обмеження оборонного бюджету, процеси подальшого реформування українських Збройних сил відбуваються відповідно до визначених Президентом України – Верховним головнокомандувачем Збройних сил України пріоритетів, положень Концепції подальшого реформування ЗСУ на 2011-2015 роки та проекту відповідної державної програми.

Зокрема, начальник Генштабу ЗСУ наголосив, що оптимізація системи управління і матеріально-технічного забезпечення, покращення спроможностей видів та функціональних компонентів Збройних сил, конструктивна військова співпраця з НАТО, Європейським Союзом та ООН і надалі залишаються пріоритетами, що реалізовуватимуться ЗСУ в найближчій перспективі.

Говорячи про реформування ЗСУ, Г.ПЕДЧЕНКО окремо зазначив, що основні зусилля у цій сфері будуть зосереджені на вирішенні проблем і питань, які впливають на рівень їхньої бойової готовності. Тому протягом наступних п’яти років планується: реформувати систему управління, комплектування і підготовки військ, наростити польовий, морський та повітряний вишкіл військ, підвищити рівень справності озброєння та військової техніки, відновити непорушні запаси і покращити стан соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також забезпечити підняття престижу військової служби.

Начальник Генштабу ЗСУ також поінформував колег про шляхи розвитку конструктивного і прагматичного військового співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору у короткостроковій перспективі.

Зокрема, було підкреслено, що у цій сфері основні зусилля ЗСУ зосереджуються на трьох ключових напрямах: оборонному плануванні, розвитку оперативних споможностей та участі в операціях із врегулювання криз.

Цим питанням було присвячено й низку двосторонніх зустрічей Г.ПЕДЧЕНКА з європейськими колегами, а саме: з головами Військових комітетів НАТО та Європейського Союзу, начальниками генеральних штабів Великої Британії, Литви, Угорщини, Австрії, Фінляндії, США, Польщі, Російської Федерації, Молдови та Швеції, а також з Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО у Європі.

Так, під час зустрічі Г.ПЕДЧЕНКА з головою Військового комітету НАТО були обговоренні питання стосовно поточного стану та перспектив наповнення практичного співробітництва між ЗСУ і НАТО у сферах, які становлять спільний інтерес: підвищення оперативних спроможностей та оперативної взаємосумісності, а також участі підрозділів ЗСУ в операціях з підтримання миру під проводом НАТО та Сил реагування НАТО. Особливу увагу було приділено реалізації ініціатив Альянсу, у яких беруть участь підрозділи та особовий склад ЗСУ, зокрема, Штабних елементів партнерства, Концепції оперативних можливостей та Процесу планування й оцінки сил.