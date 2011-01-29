Президент Єгипта відправив у відставку уряд

Президент Єгипту Хосні Мубарак оголосив про відставку уряду після чотирьох днів заворушень і протестів, що охопили країну.

"Я зажадав сьогодні від уряду піти у відставку. Завтра я призначу новий уряд", - сказав єгипетський президент в телевізійному зверненні до нації.

У своїй промові єгипетський лідер наголосив, що підтримує вільне волевиявлення народу, право на демонстрації, зауваживши, що в ряді випадків "демонстранти перейшли законні межі". Він пообіцяв, що в найближчому майбутньому будуть зроблені нові кроки для демократизації країни, поліпшення рівня життя, соціальних послуг, боротьби з безробіттям.

При цьому Мубарак не торкнувся питання про свою відставку. Як передає ВВС News, незабаром після промови президента на вулицях Каїра з`явилися групи людей, що скандують "Геть Мубарака!".

Агентство Reuters повідомляє, що військові взяли під контроль каїрську площу Тахрір, де проходить основна маса протестних акцій. Демонстранти розсіяні по довколишніх вулицях.

У Єгипті 25 січня почалися маніфестації з вимогами економічних і політичних реформ, а також відставки 82-річного президента Хосні Мубарака, який править 30 років, нагадує РІА "Новости". У п`ятницю масові акції протесту продовжилися в Каїрі і інших єгипетських містах. Жертвами вже стали 18 осіб, більше 1100 одержали поранення.