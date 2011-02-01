У Каїрі затримали групу російського телеканалу
19:00, 01 лютого 2011Світ
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Невідомі намагалися щось пояснити
Знімальну групу телеканалу "Звезда" Міноборони Росії - кореспондент Аркадій Назаренко, оператор Альгідас Мікульскіс - затримано невідомими у вівторок в Каїрі, повідомив РІА “Новости”представник телеканалу.
Група прямувала після зйомок на мітингу в інший район для передачі відеоматеріалу до Москви. "Востаннє кореспондент вийшов на зв`язок в 17.17 за московським часом. Після цього до телефону підходили невідомі нам люди, які намагалися пояснити, що знімальна група затримана. Але так і невідомо - ким затримана і на якій підставі", - повідомив представник телеканалу.
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