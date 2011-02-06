Грузія може збільшити свій контингент в Афганістані

Грузія готова збільшити контингент своїх Збройних сил в Афганістані, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Ми направили майже тисячу військовослужбовців до Афганістану і готові збільшити контингент своїх сил", - сказав Саакашвілі в неділю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Загальна чисельність грузинського миротворчого контингенту в Афганістані становить 925 осіб, нагадує РІА "Новости". З них 750 несуть службу у складі американського контингенту в провінції Гельменд (з кінця квітня 2010), інші 175 миротворців служать під командуванням французького контингенту в Кабулі з листопада 2009 року. У вересні 2010 року в Афганістані загинули п`ятеро грузинських військовослужбовців, ще один був поранений.