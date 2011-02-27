Генсек НАТО: зарано говорити про участь України у системі ПРО

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН переконаний, що говорити про можливу участь України у створенні Загальноєвропейської системи протиракетної оборони поки що зарано.

Про це керівник Альянсу заявив в інтерв’ю "5-му каналу".

“Ми зараз виконуємо спільну аналітичну роботу спільно з Російською Федерацією, аналізуючи шляхи напрямки співпраці у створенні системи протиракетної оборони", - уточнив А.РАСМУССЕН.

“І ми ще не визначились остаточно щодо того, якою має бути ця архітектура системи протиракетної оборони. Тому поки що передчасно говорити про можливу участь у створенні цієї системи з боку України”, - заявив генсек НАТО.