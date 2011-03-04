ООН: ціни на продовольство досягли історичного максимуму

Чому їжа в усьому світі дорожчає так сильно? За даними ООН, у січні ц.р. ціни на продовольство в усьому світі досягли історичного максимуму, повідомляє Бі-бі-сі.

І це - не суха статистика. У бідних країнах здорожчання продовольства загрожує політичними струсами. В Алжирі, Тунісі й інших країнах вже прокотилися демонстрації, в основі яких - гнів через зростання цін на їжу.

Як кажуть економісти, частково на дорожчання вплинула Росія. Закривши експорт зерна через засуху, вона сприяла стрибкові цін на пшеницю. А вони істотно впливають на ціноутворення в інших категоріях харчових продуктів.

Але нинішній ціновий пік став збігом кількох обставин.

Саме по собі припинення постачань з Росії не штовхнуло б зростання цін так сильно, але наклалися інші чинники: пішли вгору ціни на нафту, а це означало дорожчання добрив і транспортних витрат; повінню знищена половина врожаю в австралійському штаті Квінсленд, а він один з найбільших постачальників зерна і цукру на світові рвнки; і так само як у 2008-му фінансові спекулянти скуповували продукти не для споживання, а з розрахунку на те, що ціни піднімуться ще більше.

Як завжди найважче доведеться бідним країнам, адже там в структурі витрат вартість їжі має набагато більше місце, ніж у розвинених країнах. І цього разу підвищення цін зачепило набагато більший асортимент продуктів, ніж три роки тому.

До цього треба додати і суперництво за придатну для господарювання землю між виробниками їжі і біопалива.

До середини століття населення землі досягне 9 мільярдів, і тиск на ціни зберігатиметься.