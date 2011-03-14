Німецький експерт: Фукусіму можна порівнювати з Чорнобилем

Німецький фізик і медик Себастіан Пфлуґбайль, один з небагатьох експертів, який проводив інспекцію саркофагу в Чорнобилі, запевняє, що плавлення паливних стрижнів в Японії та плавлення паливних стрижнів і вибух реактора в Чорнобилі - це події одного класу, які призводять до масивного викиду радіації.

У розмові з Deutsche Welleвін розповів, до яких наслідків може призвести плавлення паливних стрижнів: "Руйнується оболонка реактора. І всі радіоактивні ізотопи, що всередині, потрапляють в довкілля. В повітря потрапляють легкі радіонукліди. Можливо, не буде пожежі, як це було в Чорнобилі. Таким чином радіоактивні речовини не будуть занесені на десятикілометрову висоту й не розподіляться над усією північною півкулею, як під час Чорнобильської катастрофи. Мабуть, слід очікувати, що цього разу радіокативне забруднення обмежиться локальною територією, скажімо радіусом у 500 кілометрів, але натомість воно буде набагато сильнішим. Це матиме фатальні наслідки для Японії, де густота населення є значно вищою, ніж у районі Чорнобиля".