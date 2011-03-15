Експерти: економіка Японії швидко відновиться

Землетрус і цунамі, крім безпосередніх руйнівних наслідків, загальмували відновлення японської економіки після світової кризи та рецесії, пише Бі-бі-сі. Toyota Motor, Honda і Nissan припинили роботи на всіх заводах.

У Panasonic руйнування на двох заводах. У Sony не працюють 8 підприємств, Toshiba зупинила завод з виробництва мікрочіпів, і коли їх можна буде запустити – поки не відомо.

У Mitsubishi Chemical, Maruzen Petrochemical і Kyokuto Petroleum не ведуться роботи на НПЗ.

Mitsubishi Material і Pan Pacific Copper за браком електроенергії зупинили виробництво міді, Sumitomo Metal Industries - припинила роботу сталеливарного заводу, у Nippon Steel Corp один завод з виробництва сталі закритий, решта відновили постачання.

Весь виробничий ланцюжок у сфері електроніки - від виробників напівпровідників і комплектувальних до складальних виробництв - зазнає серйозних втрат.

Відновлення зруйнованого і запуск виробництв обійдуться економіці, за різними підрахунками, від 2% ВВП і більше - при тому, що ВВП Японії в 2010 році, за оцінками МВФ, становив 5,4 трлн доларів.

Проте процес відновлення дасть поштовх економіці, що переживає стагнацію, - за рахунок будівельного буму, вказують фахівці. Акції японських будівельних компаній піднялися в ціні в очікуванні замовлень, частково фінансованих страховими виплатами.

Аналітики банку Nomura прогнозують, що спад, триватиме, мінімум, до третього кварталу 2011 року.

Експерти Global Insight налаштовані оптимістичніше і прогнозують початок зростання вже в другому кварталі 2011 року.

Центробанк Японії миттєво зреагував на стихійне лихо і заявив про готовність надати додаткові кошти для стабілізації ринку, пообіцявши при цьому підтримувати низькі ставки за короткостроковими запозиченнями.

У понеділок, 14 березня було оголошено, що Банк Японії надав рекордні 15 трлн єн (183 млрд доларів) у вигляді короткострокових позик, а також удвічі збільшив викуп облігацій і інших активів.

Курс єни, збільшений одразу після землетрусу і цунамі, дещо знизився до долара після повідомлень про дії центробанку. Японська валюта почала зростати на тлі очікувань, що японським інвесторам і страховим компаніям знадобляться єни, щоб направити кошти на виплату премій і відновлення країни.

Фондовий ринок провалився на рекордні за останні два роки 6,25%, проте зростання, яке намітилося в будівельному секторі, скоригувало падіння.

При цьому міністр економіки Каору Йосано заявив, що уряд боротиметься із спекулятивними настроями на ринку.

Рейтингове агентство Moody`s заявило, що наслідки землетрусу не вплинуть на рішення переглянути суверенний рейтинг Японії - для визначення рівня кредитоспроможності важливіше те, як уряд справляється з державним боргом, який перевищує 200% ВВП.