Табачник підписав угоду з В'єтнамом

Україна та Соціалістична Республіка В’єтнам підписали угоду між урядами двох країн про співробітництво в галузі освіти.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії з засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, угоду під час державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до В’єтнаму, з української сторони підписав міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

Як повідомляється, зазначений документ передбачає розвиток та підтримку співробітництва між організаціями і установами обох держав в галузі освіти, сприяння взаємному обміну практичним досвідом та науковою інформацією з питань управління системою освіти, вдосконалення стандартів освітніх та навчальних матеріалів, включаючи навчальні плани і програми.

Одним з найважливіших напрямів співпраці визначено співробітництво вищих навчальних закладів та надання можливості громадянам обох держав здобувати вищу освіту шляхом обміну.

Угода також передбачає обмін науково-педагогічними працівниками для коротко- та довгострокової педагогічної роботи за контрактами, участь учнів і студентів навчальних закладів в олімпіадах, конкурсах, фестивалях та інших заходах, що проводитимуться в Україні та Соціалістичній Республіці В’єтнам.

У повідомленні зазначається, що в Україні наразі здобувають вищу освіту близько однієї тисячі в’єтнамських студентів.