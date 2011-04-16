Обама розраховує, що у Каддафі кінчаться гроші

У військової операції в Лівії наступив ступор. Таку думку висловив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він зазначив водночас, що США і НАТО зупинили "масову розправу", а Каддафі перебуває під дедалі сильнішим тиском, передає Associated Press.

Голова Білого дому уточнив, що не бачить необхідності відновити повноцінну участь США в операції НАТО. За його словами, Пентагон "продовжує надавати допомогу в розвідувальних операціях, радіолокаційній боротьбі і постачанні".

За словами Обами, він розраховує, що у лівійського лідера закінчаться гроші та запаси, і це спонукає його припинити опір.

15 лютого 2011 р. в Лівії почалися масові акції протесту проти режиму лідера Джамахірії, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Країна розділилася на дві частини: на заході Каддафі має серйозну підтримку, проте схід в масі виступає проти нього. Протиборство сторін вилилося в громадянську війну.