Пірати заявили, що отримали за грецький суховантаж $6 млн.

Сомалійські пірати звільнили захоплене в січні грецьке суховантажне судно Eagle з 24 філіппінськими моряками на борту.

Як повідомляє Reuters з посиланням на слова координатора Програми допомоги східноафриканським мореплавцям Ендрю МВАНГУРІ і представників піратів, судно Eagle дедвейтом понад 52 тонн, яке ходить під кіпрським прапором і належить грецькій компанії, було захоплене піратами 17 січня в Аденській затоці за 490 морських миль (близько 910 кілометрів) від порту Салаам в Омані на шляху з Йорданії в Індію. Всі члени команди є громадянами Філіппінських островів.

За словами представника піратів КАЛІФА, за звільнення суховантажного судна був виплачений викуп у розмірі 6 мільйонів доларів. Ця інформація поки що офіційно не підтверджувалася.