Сталінський терор не мав національної прив`язки
Латвія відзначила роковини депортації
|Вайра Віке-Фрейберга. Фото сайту europa.eu
"Сама ідея депортації виходила з Москви, оскільки сталінський режим подібні репресії вже раніше здійснював і проти інших народів. Але в ці злочини були залучені й латиші. Помітне місце в них було у керівника Компартії Латвії того часу Яніса Калнберзіньша, міністра внутрішніх справ і популярного в народі письменника Віліса Лациса, чекіста Алфонса Новікса, Яніса Циніса, Вікентія Латковськіса і інших", - зазначено в посланні.
За словами Віке-Фрейберги, сталінський терор не мав національної прив`язки, а був спрямований проти "політичної і економічної еліти, інтелігенції". "Найважче депортація торкнулася працівників культури і освіти, політиків незалежної Латвії, підприємців, дипломатів, офіцерів та інших", - вважає президент.
Віке-Фрейберга переконана, що "окупаційний режим Радянського Союзу скоїв безжальний злочин проти латиського народу", проте торкнувся цей злочин не тільки латишів, "а й представників національних меншин: євреїв, росіян, німців, поляків".