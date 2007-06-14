Президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга визнала, що відповідальність за масову депортацію латишів в 1941 році лягає на всіх, хто був втягнений у систему сталінських репресій. Як передає ІА REGNUM, про це йдеться в заяві, яку Віке-Фрейберга надіслала учасникам конференції "Пам`яті дітей, депортованих 14 червня 1941 року”, що проходила в Ризі.

"Сама ідея депортації виходила з Москви, оскільки сталінський режим подібні репресії вже раніше здійснював і проти інших народів. Але в ці злочини були залучені й латиші. Помітне місце в них було у керівника Компартії Латвії того часу Яніса Калнберзіньша, міністра внутрішніх справ і популярного в народі письменника Віліса Лациса, чекіста Алфонса Новікса, Яніса Циніса, Вікентія Латковськіса і інших", - зазначено в посланні.

За словами Віке-Фрейберги, сталінський терор не мав національної прив`язки, а був спрямований проти "політичної і економічної еліти, інтелігенції". "Найважче депортація торкнулася працівників культури і освіти, політиків незалежної Латвії, підприємців, дипломатів, офіцерів та інших", - вважає президент.

Віке-Фрейберга переконана, що "окупаційний режим Радянського Союзу скоїв безжальний злочин проти латиського народу", проте торкнувся цей злочин не тільки латишів, "а й представників національних меншин: євреїв, росіян, німців, поляків".

Лента.ру