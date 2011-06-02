Прем'єр Японії уникнув вотуму недовіри

Прем`єр-міністр Японії Наото Кан уникнув вотуму недовіри, на винесенні якого наполягала консервативна опозиція, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

За негайну відставку прем`єра проголосували 152 члени японської Палати представників (нижньої палати парламенту); проти висловилися 293. У разі винесення вотуму Кану довелося б залишити свій пост протягом десяти днів.

Голосування по вотуму недовіри главі уряду ініціювала найбільша в країні опозиційна Ліберально-демократична партія Японії. Опозиціонери були незадоволені тим, як уряд Кана бореться з наслідками землетрусу і цунамі, що сталися в Японії 11 березня 2011 року. Невдоволення роботою прем`єра в умовах НС висловлювали і звичайні японці - згідно з соціологічними опитуваннями, відставку Кана підтримують до 70 відсотків громадян.

2 червня Наото Кан оголосив, що піде у відставку, як тільки будуть усунені наслідки руйнівного землетрусу. Він пообіцяв дати дорогу "молодому поколінню", але тільки після того, коли він виконає свою роль у відновленні Японії.

Землетрус 11 березня став найбільш руйнівним в історії Японії, він призвів до загибелі тисяч людей, зруйнованими опинилися цілі міста. Коливання грунту і наступне цунамі викликали аварію на АЕС "Фукусіма-1", яка за своїми наслідками досягла масштабів катастрофи на Чорнобильській АЕС.