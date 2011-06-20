Лідер "Народних моджахедів" звернулася по допомогу до ООН
00:14, 20 червня 2011Світ
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У США їх вважають терористами
Лідер іранського опозиційного угруповання "Народні моджахеди" Маріам Раджаві закликала Організацію Об`єднаних Націй вжити заходів для захисту іранських біженців в Іраку, повідомляє Радіо Свобода.
Виступаючи перед своїми прихильниками у Франції, Раджаві заявила про необхідність відправити в табір біженців Ашраф, який існує на кошти "Народних моджахедів", спостерігачів ООН.
Цей табір розташований за 65 кілометрів на північ від Багдада. Під час рейду, проведеного в квітні в Ашрафі місцевими силами безпеки, були вбиті 35 осіб, сотні - одержали поранення.
США і Ірак разом з Іраном вважають "Народних моджахедів" терористичною організацією.
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