Російські кораблі сьогодні зайдуть на американську базу

Російський бойовий корабель "Адмірал Чабаненко" і рятувальний буксир "Шахтар" зайдуть у понеділок в американську базу "Норфолк" перед початком чотиристоронніх військово-морських навчань "Фрукус-2011", повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ з питань ВМФ.

Російські кораблі беруть участь у 20-х за ліком щорічних навчаннях "Фрукус" з 23 червня по 30 червня біля берегів США.

"Навчання відбудуться біля берегів східного узбережжя США. У них візьмуть участь також кораблі ВМС Франції, США і Великобританії. Метою навчань є відпрацювання дій багатонаціонального оперативного з`єднання з боротьби проти піратів і захисту конвоїв", - наводить його слова РІА "Новости".

За планом навчань передбачене відпрацювання завдань взаємодії, зв`язки і координації, необхідних при вирішенні спільних завдань із захисту судноплавства, боротьби з тероризмом, контрабандою і розповсюдженням небезпечних озброєнь і матеріалів, спільно з бойовими кораблями союзників.