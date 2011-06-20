Євросоюз увів нові санкції проти Білорусі, повідомляє Agence France-Presse. На засіданні Міністрів закордонних справ країн ЄС було вирішено ввести заходи проти трьох білоруських компаній і трьох, близьких до Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, чиновників.

Вперше санкції мають вдарити по білоруському бізнесу, відзначає Лента.ру. Йдеться про економічного радника Президента Володимира ПЕФТІЄВА, якого називають банкіром О.ЛУКАШЕНКА, а також компанії "Белтехекспорт", мобільного оператора "Белтелеком" і "Спорт-Парі".

В.ПЕФТІЄВ, як пише газета Independent, є другою за статком людиною в країні (його статок оцінюється в 900 мільйонів доларів). "Белтехекспорт" займається торгівлею зброєю і належить В.ПЕФТІЄВУ. Йому ж належать і дві інші компанії.

Причиною для введення цих санкцій стало швидке погіршення ситуації з правами людини в цій країні, сказало ІТАР-ТАСС джерело в кулуарах зустрічі глав МЗС ЄС.

У січні 2011 року Євросоюз вже вводив санкції проти 188 білоруських чиновників, яким було заборонено в`їзд у всі 27 країн ЄС. Цей список включає і О.ЛУКАШЕНКА. Санкції викликані жорстким придушенням акції опозиції 19 грудня 2010 року, а також загальною ситуацією з правами людини в Білорусі.