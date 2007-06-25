Європарламент зробив крок уперед, але диявол ховається в деталях

Лідери групи ліберальних партій Європарламенту кажуть, що рішення Ради ЄС про ухвалення змін до Угод Євросоюзу не стало перемогою якоїсь окремої країни чи політичного лідера.

Як повідомили УНІАН в прес-службі групи партій, так лідери лібералів охарактеризували рішення Ради ЄС, ухвалене в ніч з 22 на 23 червня.

“Диявол буде в деталях. Цей крок – вперед до Європи, але нічия перемога”, - цитується у повідомленні лідер парламентських лібералів Грехем УОТСОН (Великобританія).

За його словами, складнощі, з якими зустрілися лідери 27-ми країн-членів ЄС ще раз довели необхідність змінювати Угоди ЄС.

Доповідач в комітеті з питань конституційних справ від групи ліберальних партій Ендрю ДАФФ вважає, що Рада ЄС, змушена приймати рішення одностайно, продемонструвала себе найгірше, і тепер Міжурядова конференція разом з Європарламентом мають покращити роботу голів держав та урядів країн-членів ЄС для того, щоб Європейський Союз став сильнішим та більш демократичним.

Депутат також зазначив, що “великим шоком” для нього стало рішення прем’єра Великої Британії не підписувати Хартію фундаментальних прав, чия єдина мета – “захистити громадян від будь-яких зловживань з боку національної влади та влади ЄС”.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня близько 6-ї ранку за київським часом Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) погодилася скликати міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі. Міжурядова конференція має до кінця 2007 року остаточно погодити та напрацювати фінальний варіант тексту змін, який носить попередню назву Угода реформ.

Згідно з мандатом Міжурядової конференції, зміни до Угод ЄС мають спиратися на посиленні ролі національних парламентів, змінити систему підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створити посаду Верховного представника Союзу і закордонних справ та безпекової політики, який водночас має бути віце-президентом Єврокомісії.

Згідно з мандатом планується внести зміни до складу Європарламенту, Єврокомісії, посилити роль Президента Єврокомісії, перетворити Раду ЄС в інституцію та створити офіс Президента, змінити систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

В угоді ЄС також з’явиться перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, яке, однак, не буде діяти для Великобританії, яка побоюється посилення ЄС в питаннях соціального захисту.