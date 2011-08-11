В Афганістані убили бойовиків, які знищили спецназ США

Війська Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) знищили бойовиків "Талібану", які 6 серпня збили вертоліт коаліційних сил, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт ISAF.

Як зазначено в заяві коаліції, в результаті точкового удару по талібах в провінції Вардак в центральній частині Афганістану, був убитий один з командирів талібів Мулла Мохибулла (Mullah Mohibullah), а також кілька бойовиків, зокрема і той, хто імовірно збив вертоліт ISAF.

При падінні вертольота CH-47 6 серпня загинули 38 осіб - військовослужбовців коаліційних військ і співробітників афганських сил безпеки. Повідомлялося, що 22 з них були бійцями американського спецназу.

У коаліції заявили, що знищенню Мохибулли передувала тривала операція, для встановлення місця перебування бойовиків сили спеціальних операцій США активно вдавалися до допомоги місцевих жителів. Повідомляється, що таліби мали намір найближчим часом залишити Афганістан, проте зробити цього не встигли.