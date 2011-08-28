На Нью-Йорк обрушився ураган

У США внаслідок урагану "Айрін", який обрушився на східне узбережжя країни, загинули, за останніми даними, щонайменше семеро осіб, серед загиблих - 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на France-Presse.

Повідомляється про масове відключення електроенергії в постраждалих районах, повені й руйнування.

За останніми даними, до вечора суботи сила урагану дещо послабшала, проте, він продовжує являти небезпеку.

З прибережних районів евакуйовано близько мільйона осіб.

Зараз ураган досяг Нью-Йорка. Мер міста Майкл БЛУМБЕРГ рекомендував жителям не залишати будинків.

Раніше М.БЛУМБЕРГ заявив про необхідність евакуації 370 тисяч жителів низовинних прибережних районів Нью-Йорка. За його розпорядженням була припинена робота громадського транспорту.