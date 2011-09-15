Польська Рада безпеки обговорить роль проекту "Одеса-Броди-Плоцьк"

Рада Національної безпеки (RBN) Польщі сьогодні на своєму засіданні у Варшаві обговорить роль проекту створення євразійського нафтотранспортного коридору «Одеса-Броди-Плоцьк» для енергобезпеки країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підпорядкованого Президенту Польщі Бюро Національної безпеки (BBN).

Згідно з повідомленням, учасники RBN під головуванням Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО мають намір присвятити обговоренню цього питання близько 1,5 години.

Прес-секретар BBN Йоанна КВАСНЄВСЬКА-ВРУБЕЛЬ не уточнила кореспонденту УНІАН, хто візьме участь у засіданні, відзначивши, що традиційно запрошуються всі учасники ради. (До складу RBN входять най вищі посадові особи - представники польської влади, серед яких голова уряду, глави обох палат парламенту, міністр закордонних справ і міністр оборони - УНІАН).

За даними прес-служби, Б.КОМОРОВСЬКИЙ і глава BBN Станіслав КОЗЕЙ після засідання мають намір провести прес-конференцію.

Довідка УНІАН. 23 травня 2003 року у Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Ґданьська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня п.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Ґданьська.