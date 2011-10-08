Константинопольський патріарх прийняв Януковича на Афоні

Константинопольський патріарх ВАРФОЛОМЕЙ прийняв на Афоні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Афінське агентство новин.

Афон - чернеча республіка, яка складається з 20 монастирів, яка має право самоврядування у складі Грецької Республіки, але в духовному відношенні підкоряється Константинопольському (Вселенському) патріархату.

Патріарх прибув на Афон із Стамбула, де міститься його кафедра, аби прийняти главу Української держави. В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Греції з дводенним державним візитом.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на зустрічі з патріархом ВАРФОЛОМЕЄМ на добрих відносинах між Україною і Вселенським патріархатом і уточнив, що Україна покладає великі надії на підготовку Всеправославного собору, сподіваючись, що його рішення матимуть позитивні результати для української церкви.

У свою чергу, патріарх Константинопольський заявив, що розглядає відносини своєї кафедри з українською церквою як "матері-церкви" і "люб`язної дщері". "Мати-церква печалиться і вболіває за страждання своїх дітей", - сказав ВАРФОЛОМЕЙ. За його словами, він має намір відвідати Україну.

"Якщо я удостоюся знов відвідати Україну, відповідаючи на люб`язну пропозицію Президента (України), це буде для зміцнення зв`язків між нею і матір`ю-церквою, і для того, аби знову допомогти з боку матері-церкви усуненню розколів, які, на жаль, продовжують існувати в лоні українського православ`я", - додав патріарх ВАРФОЛОМЕЙ.