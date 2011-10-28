Два американці посперечалися, чи приймуть Грузію до НАТО

Посол США в Грузії Джон Басс вважає, що ще рано говорити про те, отримає чи ні Грузія План дій для членства в НАТО (MAP) в 2012 році.

«За всієї поваги до пана Джеймса Аппатурая (спецпредставник Генсека НАТО на Південному Кавказі і в Центральній Азії. - УНІАН), за 6 місяців до проведення саміту міністрів в Чикаго я б не визначав, які питання будуть на розгляді, а які ні. Грузія - важливий партнер. Вона зробила важливий внесок в операцію в Афганістані, яка служить загальній безпеці та подоланню викликів», - цитує Грузія-онлайн.

За оцінкою американського посла, Грузія стоїть на шляху прогресу, і здійснює важливі реформи в оборонній сфері. «Ми намагаємося визначити, які додаткові кроки треба зробити, щоб прогрес ще більше посилився" - наголосив Басс.

Два дні тому ЗМІ поширили коментар Дж.Аппатурая, згідно з яким Грузія, швидше за все, не буде включена до програми MAP, яка буде оголошена на саміті в Чикаго в 2012-му році.

Зі свого боку спецпредставник генсека НАТО вчора після зустрічі з віце-прем`єром Грузії заявив, що він «ніколи не говорив, що на саміті в Чикаго Грузія не отримає ПДЧ».

«Це не була моя цитата, це навіть не інтерпретація. Я не можу передбачити, що станеться в Чикаго. Що знаю і що сказав, так це те, що рішення Бухарестського саміту залишається чинним, і Грузія обов`язково стане членом НАТО », - заявив Дж.Аппатурай.

За його словами, програма дій 2011 майже завершена, і її НАТО оцінює позитивно. «На шляху відносин НАТО-Грузія дуже важливим є візит Північноатлантичної ради до Грузії, який відбудеться за два тижні», - підкреслив він.