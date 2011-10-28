У Сирії під час акцій протесту було вбито щонайменше 30 людей

У Сирії під час акцій протесту було вбито, щонайменше, 30 чоловік, заявляють правозахисники.

Раніше повідомлялося, що тисячі сирійців вийшли на вулиці на антиурядову акцію протесту з вимогою ввести безполітну зону над їх країною, передає Бі-Бі-Сі.

Акції пройшли в містах Хомс, Хама, Камишли і Дір аз-Зур.

Обставини загибелі протестувальників невідомі, підтвердити дані правозахисників також не є можливим, оскільки в Сирії стали жорсткішими обмеження для ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести в Сирії почалися в середині березня в місті Дераа, на півдні країни, а відтак перекинулися на інші регіони. Опозиція вимагає відставки Президента Башара АСАДА й політичних перетворень. США і Євросоюз закликали Б.АСАДА піти у відставку.