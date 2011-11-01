Померла мати Гілларі Клінтон

21:09, 01 листопада 2011
Світ
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Дороті Родем було 92

Померла 92-річна мати Держсекретаря США Гілларі КЛІНТОН Дороті Родем.

Як повідомляє Gazeta.ru, Д.Родем померла сьогодні в одній із лікарень Вашингтона в оточенні своєї родини.

Через погіршення стану її здоров`я в останні дні Г.КЛІНТОН скасувала заплановані поїздки до Лондона і Стамбула, щоб бути поруч із матір`ю.

Д.Родем уникала уваги преси і рідко давала інтерв`ю. Винятком став період 2008 року, коли Г.КЛІНТОН боролася на праймеріз за право брати участь у президентських виборах США від Демократичної партії. Тоді Д.Родем кілька разів з`явилася разом із донькою на заходах, присвячених проблемам жінок, повідомляє видання.

 

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